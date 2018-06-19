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Крис Прэтт крутит роман со старшей дочерью Шварценеггера

Сегодня, 17:50

38-летний актер, известный своей ролью в фильме «Стражи Галактики», покоряет сердце Кэтрин Шварцнеггер. До этого актер состоял в браке с актрисой Анной Фарис.

Снимки, сделанные папарации на пикнике, рассекретили связь между Кэтрин Шварценеггер и Криссом Прэттом. В День отца Прэтт встретился с дочерью известного актера на пикнике. Парочка сидела на простых стульях, смеялась, ела яблоки, сэндвичи и чипсы. Двое постоянно флиртовали, это дало повод журналистам считать, что Крис Прэтт крутит роман со старшей дочерью Шварценеггера Кэтрин.

Дочь «Терминатора» является общественным деятелем и борется за защиту прав животных.

У Прэтта есть ребенок от первого брака с актрисой Анной Фарис Джек, которому исполнилось 5 лет.

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