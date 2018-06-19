Пугачева шокировала поклонников фото в джинсовых шортах

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Примадонна в очередной раз показала, что её ещё рано списывать со счетов.

Алла Пугачёва продолжает удивлять своих поклонников. На сей раз она шокировала общественность новым фото в Instagram. Летний образ Примадонны пришёлся по вкусу многим фанатам. На снимке жизнерадостная Алла Борисовна позирует в клетчатой рубашке и джинсовых шортах.

Удивились тому, что в свои 60 «с плюсом» певица выглядит не хуже более молодых коллег, не только преданные фанаты, но и коллеги по цеху. Снимок оценили многие эстрадные исполнители и представители российского шоу-бизнеса. Поклонники же, как и положено, под снимком не скупились на комплименты, сыпля в адрес Пугачёвой всякого рода приятности.

Напомним, на эту тему не так давно высказался Рустам Солнцев. Блогер просто-таки «облил грязью» Примадонну, возмутившись тем, что многие фанаты считают её красивой. Экс-участник «Дома-2» заявил, что Алла Борисовна не была таковой даже в лучшие свои годы.