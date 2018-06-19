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Фигура Леры Кудрявцевой озадачила фанатов в соцсетях

Сегодня, 16:55

Жена Игоря Макарова демонстрирует чудеса красоты и стабильного веса, несмотря на беременность.

Фигура телеведущей вовсе не указывает на то, что 47-летняя Лера ждет ребенка. Скрытый фасон разлетающегося летнего платья украшают безупречные худенькие ножки. Кудрявцевой пользователи Сети желают радости и любви, но загадкой остается ее секрет отсутствия лишнего веса и целлюлита. Лера озадачила фанатов в соцсетях и постоянно демонстрирует красоту и молодость. Ранее в Instagram появился снимок беременной Леры Кудрявцевой.

Знаменитую блондинку поздравили на странице автора снимка мужа-хоккеиста телеведущей Игоря Макарова. И все же некоторые пользователи Сети задумываются о том, что Кудрявцева не беременна, и просят фото, подтверждающее ее особое состояние.

К слову, с первым супругом брак у Леры не сложился из-за постоянных наглых измен возлюбленного. Телеведущая после расставания более 10 лет была одинокой и воспитывала сына. После нашла не одного мужчину, с которым пыталась построить отношения. В результате отцом ее второго ребенка станет хоккеист Игорь Макаров.

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