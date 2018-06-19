VistaNews.ru


«Секта» закрывается»: Уральскую певицу обвинили во лжи

Сегодня, 16:26

Основательница проекта заявила, что кураторы воровали деньги и пользовались её детищем для собственного продвижения.

В Екатеринбурге закрывается школа идеального тела #Sekta, которую основала солистка группы Alai Oli Ольга Маркес. Певица объяснила это тем, что проект так и не начал приносить денег. Несмотря на благие цели, «Секта» не может финансироваться вечно из кармана владельцев. При этом Ольга заявила, что тренеры, работающие в данном проекте, часто уходили, чтобы открыть собственные школы. Некоторые из них даже якобы воровали деньги из кассы.

Заявление Маркес шокировало бывших кураторов «Секты». Они обвинили уральскую певицу во лжи. По словам тренеров, на самом деле всё обстояло совсем иначе, ведь это именно они вкладывали собственные средства в проект. При этом он не был убыточным и действительно приносил прибыль. Почему Ольга решила «свалить» всю вину на них, они не понимают.

Ранее мы писали, что певицу Наталью Штурм обвинили в сексуальных домогательствах. Об интимных пристрастиях знаменитости рассказали на одном из популярных ток-шоу.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ольгу Бузову обвинили в мошенничестве с BuzCoin

Ольга Бузова объявила себя невестой в новом шоу

В центре Москвы Ольга Бузова открывает ресторан

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем