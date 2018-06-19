«Секта» закрывается»: Уральскую певицу обвинили во лжи

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Основательница проекта заявила, что кураторы воровали деньги и пользовались её детищем для собственного продвижения.

В Екатеринбурге закрывается школа идеального тела #Sekta, которую основала солистка группы Alai Oli Ольга Маркес. Певица объяснила это тем, что проект так и не начал приносить денег. Несмотря на благие цели, «Секта» не может финансироваться вечно из кармана владельцев. При этом Ольга заявила, что тренеры, работающие в данном проекте, часто уходили, чтобы открыть собственные школы. Некоторые из них даже якобы воровали деньги из кассы.

Заявление Маркес шокировало бывших кураторов «Секты». Они обвинили уральскую певицу во лжи. По словам тренеров, на самом деле всё обстояло совсем иначе, ведь это именно они вкладывали собственные средства в проект. При этом он не был убыточным и действительно приносил прибыль. Почему Ольга решила «свалить» всю вину на них, они не понимают.

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