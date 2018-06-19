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Модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на реальных фото в купальнике

Сегодня, 18:00

Недавно модель plus-size Эшли Грэм обновила свой Instagram-аккаунт новым кадром в купальнике. Поклонники ужаснулись, когда на реальном фото увидели совсем не модельный целлюлит.

Недавно Эшли Грэм опубликовала новую фотографию на своей учетной записи в Instagram, которая показывает, как выглядит её реальное тело в черном бикини без фоторедакторов. Однако не все подписчики оценили целлюлит на массивных бедрах и ягодицах знаменитой модели. Многие заявили, что не стоит в Сети пропагандировать целлюлит и считать его нормой.

Нашлись также и преданные поклонники модели, которые поблагодарили Эшли за то, что она напоминает обществу, что означает естественная красота. Напомним, что на страничку Эшли Грэм в Instagram подписано почти 7 миллионов последователей.

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