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Актриса Яна Кошкина хочет стать топ-моделью

Сегодня, 16:04

Звезда сериалов «ЧОП» и «Учителя» спросила поклонников совета на этот счёт.

Яна Кошкина задумалась о том, чтобы попробовать себя в новом амплуа. Знаменитость недавно напомнила о себе в клипе Тимати и Егора Крида на песню «Гуччи», где сыграла очередную провокационную роль. Теперь же звезда сериалов «Студия 17», «ЧОП», «Учителя» и других намерена стать профессиональной моделью.

28-летняя актриса призналась, что чувствует себя на подиуме «как рыба в воде». Она уже трижды участвовала в показах, причём последний раз совсем недавно – на Moscow Fashion Week. Фанаты поддержали стремление Кошкиной, отметив, что её внешность очень подходит для данной профессии. В то же время некоторые поклонники заметили , что у девушки слишком пышные формы для модели.

Ранее мы писали, то Егор Крид открыто троллит свою избранницу из шоу «Холостяк». Недавно певец заявил, что не хочет торопить события в отношениях с Дарьей, а в последние дни и вовсе начал над ней насмехаться, чем вызвал гнев многих фанатов девушки.

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