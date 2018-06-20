Роза Сябитова рассказала о сексе после 45 лет

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Сваха примеряет роль невесты, готовится выйти замуж и порадовать возлюбленного интимным подарком.

Телеведущая Роза Сябитова написала в социальной сети откровенный пост. На этот раз известная сваха затронула тему, которую многие считают запретной. Знаменитость рассказала о сексе после 45 лет. Теледива объяснила подписчикам и подписчицам, что возраст не является помехой в этих делах и всё зависит от самого человека.

К слову, данный вопрос Сябитова подняла не случайно. Как известно, в ближайшее время звезда намерена в третий раз выйти замуж. В этой связи она намерена презентовать своему избраннику из Кипра необычный подарок. 56-летняя знаменитость хочет сделать интимную пластику, чтобы порадовать жениха. Поклонники Сябитовой в социальных медиа по-разному отреагировали на откровенность кумира. Многие с восторгом отнеслись к столь смелому поступку свахи, в то же время некоторые фолловеры раскритиковали звезду по той же самой причине.

Ранее мы писали, что Сябитова показала обнажённое тело подписчикам. Знаменитость опубликовала в сети фото, где она полностью без одежды.