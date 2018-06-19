Валерия Гай Германика призналась в употреблении алкоголя

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Валерия призналась, как в 14 лет пристрастилась к алкоголю. Тем не менее, режиссер сериала «Школа» ни о чем не жалеет.

Валерия Гай Германика рассказала о трудном детстве на одной из передач телеканала «Спас». Ей было непросто признаться в том, что она употребляет алкоголь с 14 лет, но считает это частью жизни. В выборе другого жизненного пути помешало окружение, в котором она росла.

Сейчас Валерия вспоминает это время без сожаления. Даже во время ведения антисоциального образа жизни кинодеятель читала книги. В программе «Парсуна» звезда отметила, что нынешнее поколение не интересуется литературными произведениями.

Сейчас у Гай Германики все хорошо, она обрела семью и стала мамой двоих детей.