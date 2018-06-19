Ольга Бузова "отрезала" нос и обездвижила лицо

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Нынешняя внешность звезды «Дома-2» стала итогом множества пластических операций.

В последнее время имя Ольги Бузовой на слуху у миллионов россиян. Ей песни, несмотря на отсутствие вокальных данных, скачивают каждый день тысячи раз, а на концерты селебрити купить билет практически невозможно. Одним из ключевых аспектов успеха теледивы эксперты называют её изменившуюся внешность.

Из простой неказистой провинциалки Ольга незаметно для всех превратилась в привлекательную аристократичную москвичку. Причиной тому, как утверждает пластический хирург Арташес Айрапетян, являются многочисленные пластические операции. Специалист уверен, что Бузова активно использует ботокс. Подтверждением тому стало, что знаменитость практически обездвижила лицо. Если раньше можно было рассмотреть на нём морщины во время улыбки, то теперь Ольга улыбается только глазами, говорит Айрапетян. Также он обратил внимание, что телеведущая «отрезала» себе нос. Он стал более укороченным, приподнятым и изящным. Кроме того, звезда сделала выразительными скулы, подбородок и линию бровей. Везде не обошлось без ботокса и филеров.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова боится делать селфи из-за фильма ужасов. Знаменитость побывала на предпремьерном показе новой картины, которая её очень потрясла.