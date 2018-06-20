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За 20 лет на сцене Земфира устала от неадекватных и буйных поклонников

Сегодня, 02:15

Популярная российская рок-певица Земфира очень просит своих почитателей, чтобы они избавили ее своего не в меру настойчивого внимания и дали ей возможность жить нормально. Звезда просит отдать дань уважения ее возрасту и не преступать границы ее «личного пространства».

Земфира признается, что за 20 лет на сцене устала от надоедливых, неадекватных и особо буйных поклонников, которые не дают ей покоя своими выходками на протяжении всей карьеры.

Утром 19 июня звезда проникновенно обратилась к своим фанатам в Facebook, где подробно прокомментировала одно из множества сообщений от поклонников.

«Обычно мне пишут: «Привет, я тебя очень люблю… я помогу тебе выбраться из твоего тяжелого состояния»… Это очень неприятно… Под таким прессом я живу почти 20 лет. Дайте мне мое личное пространство, мне уже 41 год», - признается известная певица.

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