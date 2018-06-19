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Кети Топурия провела отпуск с Гуфом

Сегодня, 14:32

Певица поделилась романтическим снимком с рэпером.

Ещё год назад почти никто не знал о романе певицы Кети Топурии с рэп-исполнителем Алексеем Долматовым, более известным, как Гуф. Пара тщательно скрывала свои отношения, тем более, если верить слухам, то они начали встречаться, ещё когда девушка была в браке с Львом Гейхманом. Артистка всячески оправдывалась и отрицала связь с рэпером.

Теперь же пара совершенно не скрывает чувств и даже делится с поклонниками совместными фото с отдыха. Так, последние снимки в Instagram Топурии говорят о том, что она провела отпуск с Гуфом. Поклонники с восторгом встретили эту новость и принялись писать в комментариях массу хвалебных отзывов. В то же время некоторые скептически относятся к новому бойфренду Кети, припоминая Алексею его пристрастие к наркотикам и разгульный образ жизни.

Ранее мы писали, что Топурия оставила Гуфа ради дочки и бывшего. Певица спешно улетела из Израиля в Москву.

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