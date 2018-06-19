"Дубль два": Ольга Бузова выходит замуж

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Звезда показала образ в свадебном платье и натолкнула поклонников на мысль, что скоро у нее будет новая семья. Сама Бузова предположение поклонников не подтвердила, но и не опровергла.

Продолжение... Ольга Бузова "отрезала" нос и обездвижила лицо Нынешняя внешность звезды «Дома-2» стала итогом множества пластических операций.... Сейчас сердце Ольги Бузовой свободно. Неоднократно она намекала, что в ее жизни есть мужчина, но пока она не решается показывать его общественности. Есть две причины, по которым фанаты и хейтеры не знают имени бойфренда Бузовой. Во-первых, скорее всего певица попросту боится повторения отношений с Тарасовым, которые они выставляли на показ в самых мельчайших подробностях.

Во-вторых, возможно Бузова просто пытается создать иллюзия счастья, намекая на наличие возлюбленного, а на самом деле она до сих пор одинока. Поклонники с жаждой ожидают, когда Ольга обзаведется семьей. И тут в сториз Ольги появляется короткое видео, где она демонстрирует образ в свадебном платье.

Фанаты сразу сошлись во мнении, что Бузова выходит замуж. Однако это всего лишь предположение, ведь сама певица эту информацию не подтвердила. Скорее всего, поклонники придумали желание Ольги снова становиться женой и она надела свадебное платье для нового проекта.