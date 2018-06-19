Подарок любимого огорчил Анну Калашникову

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Недавно певица Анна Калашникова отметила свой день рождения. Родилась Анна 13 июня. Празднование устроили 14 числа, и не прогадали. В этот день Россия одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0. Среди гостей певицы было много звезд шоу-бизнеса.

Именинница похвасталась, что она утопала в цветах и подарках. Их было очень много. Друзья очень порадовали Калашникову. Но особенно отличился ректор бизнес-школы Григорий Аветов. Пара вместе больше двух лет. Мужчина уже преподносил любимой дорогое кольцо с бриллиантом в 15 карат.

На этот раз он подарил бриллиантовый крестик, как раз в тон к кольцу. Украшение от ювелирного дома Tiffany с небольшими бриллиантами стоит примерно 20 тысяч долларов. Но Анну такой подарок любимого немного огорчил.

Сейчас певица занята ремонтом своего дома и с большим удовольствием оценила бы в качестве подарка унитаз или новую кровать. Атрибуты быта сейчас гораздо больше интересуют молодую женщину, нежели бриллианты.

В июле влюбленные собираются на отдых в Италию. Об этом Калашникова написала в социальных сетях.