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«Призрак» Джорджио Армани напугал поклонников Судзиловской

Сегодня, 13:47

Российская актриса приехала в Милан и опубликовала фотографию со встречи с модельером. Поклонники испугались, увидев фото.

Олеся Судзиловская остановилась в собственном отеле Джорджио Армани, там же состоялась и встреча с модельером, снимок с которой напугал поклонников Судзиловской. Девушка написала, что встреча была очень приятной, и она рада, что смогла познакомиться с великим человеком. Однако поклонники актрисы не очень оценили снимок. Девушке написали кучу комплиментов, а вот в сторону Армани полилась сплошная критика.

«Не Армани, а призрак какой-то. Ему конечно уже много лет, но выглядит он ужасающе», - написала фанатка Леси. Хотя некоторые все же показали зависть, подчеркнув, что они тоже хотят так выглядеть в свои 83 года. Напомним, что Армани считается одним из самых богатых людей в Италии.

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