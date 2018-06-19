Роналду в пятый раз может стать отцом: Девушку футболиста подозревают в беременности

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Криштиану Роналду может стать счастливым отцом в пятый раз, если догадки поклонников подтвердятся. На днях нынешнюю девушку футболиста заподозрили во второй беременности из-за выпирающего живота.

В соцсетях пользователи уже начинают поздравлять Криштиану Роналду с тем, что он в очередной раз подтвердит свой статус многодетного отца и в пятый раз станет родителем. Подобные слухи появились после того, как гражданская супруга спортсмена Джорджина Родригес появилась на испанской неделе моды с заметно подросшим животом.

В комментариях 24-летнюю девушку стали поздравлять со второй беременностью. Напомним, что 12 ноября прошлого года Джорджина подарила Криштиану Роналду младшую дочь, которую назвали Алана-Мартина.