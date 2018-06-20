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Любовь Толкалина поделилась архивным фото

Сегодня, 05:45

Актрисе хоть уже и сорок, но выглядит она замечательно. По мнению обожателей, все благодаря генам.

Любовь Толкалина поделилась у себя на страничке в социальных сетях архивным фото. На нем, как признается актриса, ей всего 17 лет. Само фото черно-белого цвета, где у Любови интересно уложена прическа на бок и накрашены губы. Подписчики в восторге от Толкалиной, а некоторые ее даже не узнали.

Путь актрисы Толкалина начала еще в подростковом возрасте. Участвовала в спектаклях, а уже ближе к концу девяностых стала появляться в кино. Известность к девушке пришла после съемки "Антикиллер - 2" Егора Кончаловского. Благодаря своей привлекательной внешности она не раз становилась моделью для журналов, в 2001 была признана девушкой месяца Playboy.
Еще вчера в сети появилась новость о ДТП с участием родителей актрисы. Сейчас они находятся в больнице.

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