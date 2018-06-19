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Альбина Джанабаева поразила фанатов идеальной фигурой в купальнике

Сегодня, 12:51

39-летняя певица продолжает демонстрировать, что находится в отличной форме.

Альбина Джанабаева отправилась за границу отдыхать на одном из популярных морских курортов. Не поделиться при этом фотографиями с отпуска для знаменитости было бы непозволительной роскошью. В связи с этим супруга Валерия Меладзе постоянно радует поклонников свежими фото в откровенных нарядах.

На этот раз Альбина показала в своём Instagram снимок в красном купальнике. Костюм отлично подчёркивает то, в какой идеальной форме находится певица. Фанаты Джанабаевой нисколько не удивились точёной фигуре кумира, но в очередной раз осыпали её комплиментами. В комментариях под снимком мгновенно появилось множество положительных отзывов.

Ранее мы писали, что Екатерина Бужинская показала идеальную фигуру в сексуальном боди. Певица поразила поклонников своей внешностью во время отдыха.

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