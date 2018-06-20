У Rihanna роман с Робертом Паттинсоном

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Как сообщают источники, у пары было уже несколько свиданий – в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Американские СМИ утверждают, что после расставания с миллиардером Rihanna закрутила роман с главным вампиром фильма Twilight Робертом Паттинсоном. Хоть и Rihanna и Роберт Паттинсон пока не подтвердили свои отношения, слухи об этом ходят давно. Двух звезд, которым приписывают роман, познакомила певица Кэти Перри.

Rihanna устала от отношений с миллиардером и ушла от него. А в прошлом году Паттинсон разорвал отношения с Таллией Барнетт, перед этим его девушкой была Кристен Стюарт. Она разбила сердце актера своей изменой.

Напомним, певица Rihanna пострадала от избиения своего парня Криса Брауна в 2009 году. Пара пыталась восстановить отношения, но из этого ничего не вышло.