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У Rihanna роман с Робертом Паттинсоном

Сегодня, 00:30

Как сообщают источники, у пары было уже несколько свиданий – в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Американские СМИ утверждают, что после расставания с миллиардером Rihanna закрутила роман с главным вампиром фильма Twilight Робертом Паттинсоном. Хоть и Rihanna и Роберт Паттинсон пока не подтвердили свои отношения, слухи об этом ходят давно. Двух звезд, которым приписывают роман, познакомила певица Кэти Перри.

Rihanna устала от отношений с миллиардером и ушла от него. А в прошлом году Паттинсон разорвал отношения с Таллией Барнетт, перед этим его девушкой была Кристен Стюарт. Она разбила сердце актера своей изменой.

Напомним, певица Rihanna пострадала от избиения своего парня Криса Брауна в 2009 году. Пара пыталась восстановить отношения, но из этого ничего не вышло.

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