Кристина Асмус разозлила фанатов снимком из ванной

Сегодня, 13:10

Супруга известного шоумена Игоря (Гарика) Харламова Кристина Асмус в социальных сетях выложила свои новые фотографии. На них девушка лежит в облаке пены, принимая ванну.

Этот вызывающий снимок пользователи Twitter и Instagram раскритиковали. "Пенный вечер" назвала свое селфи Асмус. Акстриса разозлила фанатов таким снимком из ванной. Они раскритиковали изображение Кристины и они обвинили ее в глупости. Многие решили, что звезде «Интернов» нечем занять себя.

Самые внимательные поклонники заметили, что полуголая Асмус накрашена. На ее коже заметили даже присутствие тонального крема. Некоторых интересовал вопрос, где находился муж актрисы в то время, когда она фотографировала себя любимую. Высоконравственные ценители творчества Асмус посоветовали не публиковать столь провокационные снимки.