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Садальский уличил Галкина в отсутствии таланта на телевидении

Сегодня, 13:00

Скандальный актер часто «набрасывается» на своих коллег по шоу-бизнесу. На этот раз под раздачу попал Максим Галкин.

Станислав Садальский опубликовал у себя на страничке в социальных сетях статистику передачи Первого канала «Сегодня вечером», ведущие которого вышеупомянутый Максим и Юлия Меньшова. Появление Галкина, по мнению блогера, только испортило программу. Ранее соведущим Меньшовой был Андрей Малахов.

Также на фото видно, что рейтинги ниже, чем у программы «Вести в субботу». Станислав считает, что именно статистикой уличил того в отсутствии таланта.

«Ну Константин Львович надо что то с эти делать, я ведь предупреждал , очень уж не талантлив, нет школы, ничего нет ..» - подписал в Instagram фото со статистикой Садальский, обращая на себя внимание Константина Эрнста.

Комментарии подписчиков разделились на несколько лагерей: одни призывают вообще не смотреть программы на телевидении, другие защищают Галкина, потому что тот добавляет нотки юмора в программу, а третьи полностью поддерживают Садальского и ждут возращения Малахова.

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