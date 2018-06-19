Садальский уличил Галкина в отсутствии таланта на телевидении

Скандальный актер часто «набрасывается» на своих коллег по шоу-бизнесу. На этот раз под раздачу попал Максим Галкин.
Станислав Садальский опубликовал у себя на страничке в социальных сетях статистику передачи Первого канала «Сегодня вечером», ведущие которого вышеупомянутый Максим и Юлия Меньшова. Появление Галкина, по мнению блогера, только испортило программу. Ранее соведущим Меньшовой был Андрей Малахов.
Также на фото видно, что рейтинги ниже, чем у программы «Вести в субботу». Станислав считает, что именно статистикой уличил того в отсутствии таланта.
Комментарии подписчиков разделились на несколько лагерей: одни призывают вообще не смотреть программы на телевидении, другие защищают Галкина, потому что тот добавляет нотки юмора в программу, а третьи полностью поддерживают Садальского и ждут возращения Малахова.