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Виталина Цымбалюк-Романовская готова к новым отношениям

Сегодня, 06:30

Виталина Цымбалюк-Романовская, которая была третьей женой Армена Джигарханяна, похоже, решила оставить попытки примирения с экс-супругом и открыть новую страницу своей жизни. Виталина поделилась своими планами на будущее.

Женщина готова к отношениям с новым мужчиной, созданию семьи и рождению детей. В браке с Джигарханяном Виталина все свое время отдавала мужу и работе. Теперь, в свои 39 лет, Цымбалюк-Романовская начала посещать спортивный зал, занялась фитнесом, чтобы вернуть мышцам тонус. Решила изменить свою внешность.

Семья Харатьянов познакомила Виталину с известным стилистом Павлом Вааном. Она попыталась изменить цвет волос, но темный оттенок не подошел. Новый этап своей жизни Виталина начнет с прежним цветом волос. Свой гардероб 39-летняя женщина дополнила костюмом молочного цвета и парой новых платьев. Похвасталась: "Скоро выведу наряды на какое-нибудь светское мероприятие".

Знаменитая сваха страны Роза Сябитовова порекомендовала Виталине искать избранника за рубежом. Нынешняя скандальная слава бывшей супруги Джигарханяна может испугать и оттолкнуть потенциальных женихов в России. Но пока Виталина не может выехать за пределы страны. Подписка о невыезде не позволяет этого.

Но, по словам экс-супруги мэтра, она не унывает. «Наслаждаюсь жизнью в любимой столице и делаю то, чего раньше не могла себе позволить», - говорит о себе Цымбалюк-Романовская.

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