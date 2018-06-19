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Звезда шоу «Дом-2» Марина Тристановна выходит замуж

Сегодня, 11:43

Женщины похвастала перед поклонниками роскошным обручальным кольцом, которое подарил ей её возлюбленный.

Марина Тристановна вскоре уже не будет завидной невестой. Звезда шоу «Дом-2» выходит замуж, о чём она публично рассказала в сети. Как известно, 48-летняя женщина впервые появилась на проекте в 2016 году, когда организаторы пригласили её, чтобы помочь дочери Тате наладить отношения с коллективом.

Вскоре она уже стала полноправной участницей шоу и даже завела роман с Александром Ковалевским. Именно он на днях и сделал предложение Тристановне. Звезда показала в своём Instagram обручальное кольцо известного бренда, которое подарил ей возлюбленный. Поклонники Марины с восторгом восприняли данную новость и принялись активно поздравлять женщину с радостным событием в её жизни.

Ранее мы писали, что Алена Кравец вышла замуж второй раз. Знаменитость простила побои своему возлюбленному, коим является состоятельный бизнесмен.

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