«Не была примерной женой»: Рома Жуков объяснил, почему бросил супругу и шестерых детей

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Певец признался, что женился на Елене «по залёту».

Рома Жуков уже определённый период времени не живёт со своей семьёй. У знаменитости есть жена Елена и шестеро детей. В откровенном интервью звезда 90-х объяснил, почему он бросил супругу. Как известно, в браке они вместе прожили 13 лет. За это время жена родила Жукову шестерых детей. Старшей девочке – Полине – недавно исполнилось 13 лет.

Роман признаётся, что женился на Елене «по залёту», то есть из-за того, что она от него забеременела. Певец отмечает, что она не была примерной женой. Друзья исполнителя говорят, что женщина постоянно изменяла. Сам Жуков подчёркивает, что Елена и сейчас не гнушается тем, чтобы пригубить алкоголя и прогулять ночь напролёт. Иногда она возвращается домой поздним утром – в 10-11 часов.

В то же время сама она все обвинения отвергает и говорит, что всё обстоит совсем иначе. Это Жуков, по её словам, постоянно пьёт, а она пыталась помочь ему всё это время. Сейчас женщина хочет выехать на ПМЖ в США, но для этого ей нужно быть замужем. Именно поэтому, как утверждает Елена, Роман пытается помешать ей и развестись поскорее.

Ранее мы писали, что участник «На-На» бросил свою беременную жену. Исполнитель уехал в гастрольный тур на полгода.