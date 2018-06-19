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Волочкова ведет себя одинаково как на сцене, так и на коне

Сегодня, 11:20

Балерина постоянно обновляет фотографии в своих социальных сетях. Поэтому поклонники знают, что одним из любимых ее занятий является езда на коне.

Анастасия Волочкова – очень эпатажная личность, у которой и много ненавистников. Так что когда та поделилась своими фото и видео в Instagram, ей даже пришлось закрывать комментарии. На видео, где она верхом на коне, тренер по конной езде советует ей, как правильно. Наставница заметила, что девушка ведет себя одинаково как на коне, так и на сцене. Прима говорит, что «по привычке будто становится на пуанты».

Также Анастасия недавно выложила фото в одних черных трусиках, а обнаженную грудь закрыла шикарным букетом белых цветов. Так как комментарии были отключены, хейтеры и завистники перешли на следующее фото, где она вместе с дочерью, тренером и конем. Подписчики были восхищены фигурой Ариши, а некоторые даже уверяют, что та уже обставила мать.

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