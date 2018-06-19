Звезда «Района Мелроуз» Хизер Локлир госпитализирована в психиатрическую больницу

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Знаменитость уже не первый год борется с алкогольной и наркотической зависимостью. На фоне этого она уже избивала своих родителей, но на этот раз решила причинить вред себе.

Как сообщают западные информационные агентства, родители Хизер Локлир позвонили в службу спасения 911, заявив, что актриса угрожает причинить себе вред и ищет пистолет.

В итоге, Хизер Локлир была госпитализирована в психиатрическую больницу для прохождения лечения. Дело в том, что актриса долгое время борется с алкогольной и наркотической зависимостями. Впервые она попала в больницу в 2008 году. Тогда она также старалась нанести вред своему здоровью и жизни. После этого она пару раз проходила процедуру реабилитации, а в 2012-м её экстренно госпитализировали, когда нашли в доме без сознания. Анализы обнаружили в крови звезды смесь тяжёлых лекарств с алкоголем.

Совсем недавно Хизер Локлир поссорилась со своими родителями у себя в особняке. Она ударила отца, а затем старалась задушить свою мать. В ситуации разбиралась полиция. Перед этим знаменитость подралась с бойфрендом, за что попала за решётку.