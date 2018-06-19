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Смерть рэпера XXXTentacion стала шоком

Сегодня, 11:01

Поклонники таланта американского рэпера XXXTentacion не могут прийти в себя после кончины их кумира. Звезду расстреляли прямо в собственном автомобиле.

В Майами (США) был расстрелян автомобиль, за рулем которого находился человек. После выяснения всех обстоятельств им оказался знаменитый рэпер XXXTentacion, который был доставлен в ближайшую больницу, но скончался от полученных ран. Такая информация стала шоком для фанатов музыканта, которые несут цветы и свечи к месту смерти звезды.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками преступников и выясняют причины произошедшего. Известно, что трагедия произошла на парковке в Дирфилд-Бич, она теперь стала местом паломничества поклонников, которые поют песни XXXTentacion.

Сотрудники полиции США объявили о награде в размере три тысячи долларов тому, кто сможет предоставить достоверную информацию о преступниках, совершивших данное нападение, и месте их нахождения. Согласно предварительной версии, убийство произошло с целью ограбления – из транспортного средства музыканта пропала сумка и бумажник. Свидетели рассказали, что нападавший был в красной маске и произвел несколько выстрелов.

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