Бывший Бузовой подарил 9-летней дочери бриллианты

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Мужчину сложно назвать порядочным отцом, однако на день рождения маленькой девочки мужчина сделал довольно дорогой подарок.

9-летняя дочь Тарасова вряд ли оценила столь дорогой подарок, но в своем Instagram все-таки похвасталась, опубликовав фотографию в сережках и колье. Раньше бывший возлюбленный Ольги Бузовой не сильно радовал девушку подарками. Некоторые пришли в восторг, увидев красивые украшения, а другие раскритиковали Тарасова, который подарил 9-летней дочери бриллианты.

«Как можно маленькой девочке дарить такие дорогие подарки!», - писали хейтеры. Однако мужчина не стал обращать на них внимания, так как он видит девочку лишь раз в году, поэтому, может побаловать ребенка.