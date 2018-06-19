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Аномально похудевшая Чехова удивила трогательным стихом про «зад»

Сегодня, 09:39

Анфиса написала шикарную метафору понятию «красота», используя слова: грудь, вовнутрь, смакуешь.

Поклонники изумлены новостям из личной жизни одной из самых сексапильных телеведущих российского телевидения. Чехова удивила трогательным стихом про «зад».

В своем аккаунте в Instagram Анфиса опубликовала неоднозначное стихотворение.

«Как просто потрогать кого-то за зад, Как сложно коснуться чьей-то души. Ты всё выбираешь... не то, невпопад. Коробки смакуешь, а вглубь не спешишь. Обертки скрывают подарок внутри. Обложки нужны, чтоб людей завлекать. Ты трогаешь грудь, под которой весь мир. Пора научиться его открывать!», - написала автор.

Поклонники Чеховой заподозрили ее в новом разочаровании, которое сподвигло ее на новые мысли и желания. Некоторым пришелся по вкусу ее летний снимок в поле. Нашлись и те, кто приметил, что Анфиса аномально похудевшая. Накануне, на вручении премии Муз-ТВ Чехову упрекнули в наличии излишнего жира.

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