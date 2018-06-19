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Звезда сериала «Реальные пацаны» снялась в шоу о Киркорове

Вчера, 23:15

Пермская актриса Марина Федункив посетила передачу «Привет, Андрей!». В рамках выпуска звёзды говорили о клипе Филиппа Бедросовича «Цвет настроения синий».

Скандальное видео разделило поклонников на два лагеря: одни стали писать петицию на лишение Киркорова звания народного артиста, а другие выступили в защиту, заявив, что артист попал в тренды. На передаче был отец Филиппа Бедросовича, Ольга Бузова, Сергей Лазарев и другие.

Как бы то ни было, вместе со знаменитостями, которые снялись в шоу о Киркорове, была и звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив. Она опубликовала в Instagram часть выпуска передачи.

Когда Малахов объявил артистку, Киркоров не сумел скрыть удивления. После того, как Марина Федункив вышла в студию, певец сразу же бросился обниматься. После этого Киркоров с Малаховым подарили актрисе подарок, отметив, что Федункив очень похудела.

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