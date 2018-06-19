Баста наградил лучшего футболиста сборной Бразилии

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Полузащитник пентакампеонов и каталонской «Барселоны» стал игроком матча.

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, наградил лучшего игрока встречи Бразилия – Швейцария, которая прошла в рамках группового этапа ЧМ-2018 в Ростове 17 июня, Филиппе Коутиньо. Соответствующую информацию сообщил в своём Instagram сам исполнитель. Несмотря на то, что бразильская команда, считавшаяся одним из фаворитов турнира, упустила победу в поединке и не смогла взять три очка, полузащитник «Барселоны» был признан лучшим игроком матча. Вручать награду поручили уроженцу Ростова, известному музыканту Басте. Поклонники в социальных сетях заметили, что рэперу сильно повезло встретиться лично с таким талантливым футболистом.

Ранее мы писали, что футболисты сборной Швейцарии «кайфонули» от жизни в Ростове. Спортсмены рассказали прессе о эмоциях, которые у них вызвало пребывание в этом городе.