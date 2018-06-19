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В студии программы «Пусть Говорят» произошел очередной громкий скандал

Сегодня, 08:35

Родственники композитора Людмилы Лядовой набросились на ее адвоката прямо в студии. Оказывается, конфликт произошел из-за квартиры стоимостью 70 миллионов рублей, которую Виктор Дворевенко незаконно присвоил себе в обход законных наследников.

В программе «Пусть Говорят» гости постоянно обсуждают спорные вопросы, так и на этот раз произошел очередной громкий скандал вокруг наследства знаменитого композитора Людмилы Лядовой. Выяснилось, что еще при жизни композитор переписала свою квартиру стоимостью 70 миллионов рублей на своего юриста Виктора Дворевенко. Такой шаг остался непонятен для её родственников, которые являются потенциальными наследниками.

Друзья композитора стали на защиту ее адвоката, в искренности которого они не сомневаются, ведь мужчина долгие годы ухаживал за их семьей, а когда Лядова заболела – возил ее по лучшим медицинским учреждениям. Также выяснилось, что супруга знаменитости Дворевенко долгие годы лечилась от алкогольной зависимости, и к тому же он один занимался жизнеобеспечением всей семьи.

Внучкой мужа композитора Кристина сообщила, что ей не разрешают общаться с Лядовой, которая просто закрыта в квартире. Хотя некоторые члены семьи уже стали подозревать, что ее выселили из собственного жилья. Девушка заявила, что Дворовенко лично звонил ей и попросил больше не беспокоить старушку, что является просто не нормальным.

Знакомые пожилой женщины считают, что девушка пытается забрать себе часть имущества родственницы и в реальности ее не интересует состояние Людмилы Алексеевны. Ведущий Дмитрий Борисов готов следить за делами композитора и надеется, что между ней и родными все обязательно наладится.

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