VistaNews.ru


Дженнифер Энистон опровергла слухи о своей беременности

Сегодня, 08:22

Популярная актриса Дженнифер Энистон на днях окончательно завершила слухи о своей беременности якобы от первого супруга Брэда Питта. Знаменитость сообщила, что с актером не общается и вообще не носит ребенка под сердцем.

Недавно американские таблоиды массово заявляли, что Дженнифер Энистон ждет первенца. Поклонники порадовались за знаменитость, однако данная информация является ложной. Энистон и её окружение подчеркивает, что она не беременна и пока не планирует заводить детей, поскольку с мужем она развелась, а нового возлюбленного пока не нашла.

Также инсайдеры развенчали слухи о том, что Питт и Энистон будут совместно воспитывать детей Брэда, когда те будут находится у него дома. Сообщается, что Дженнифер после своего развода не встречалась с Брэдом Питтом и его детьми.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Мать Брэда Питта считает своей заслугой роман сына с Дженнифер Энистон

Американские СМИ распространили информацию о беременности Дженнифер Энистон

Американский таблоид «поженил» Брэда Питта и Дженнифер Энистон в Париже

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем