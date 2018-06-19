Дженнифер Энистон опровергла слухи о своей беременности

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Популярная актриса Дженнифер Энистон на днях окончательно завершила слухи о своей беременности якобы от первого супруга Брэда Питта. Знаменитость сообщила, что с актером не общается и вообще не носит ребенка под сердцем.

Недавно американские таблоиды массово заявляли, что Дженнифер Энистон ждет первенца. Поклонники порадовались за знаменитость, однако данная информация является ложной. Энистон и её окружение подчеркивает, что она не беременна и пока не планирует заводить детей, поскольку с мужем она развелась, а нового возлюбленного пока не нашла.

Также инсайдеры развенчали слухи о том, что Питт и Энистон будут совместно воспитывать детей Брэда, когда те будут находится у него дома. Сообщается, что Дженнифер после своего развода не встречалась с Брэдом Питтом и его детьми.