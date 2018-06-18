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Барановская снова окунулась в футбол после расставания с Аршавиным

Сегодня, 21:28

Ведущая призналась, что, к своему стыду, практически никого не узнала в составе сборной Англии. После чего ностальгически отметила, что когда-то знала всю команду, причём некоторых лично.

Юлия Барановская в своём новом посте в Instagram поведала поклонникам, что вновь окунулась в футбол. Судя по фразе "оказывается, много пропустила", ведущая охладела к данному виду спорта после давнего расставания с футболистом Аршавиным. Барановская акцентировала внимание на том, что смотрит сейчас на Первом канале матч Тунис-Англия, но при этом игроки английской сборной ей незнакомы. Она не преминула отметить, что ранее знала многих из футболистов этой команды лично.
Юлия призвала своих поклонников смотреть трансляцию вместе, а также озвучила, что лично она - "за красивый результативный футбол".
Ранее теледива в соцсетях удивила трогательными и романтическими воспоминаниями об отношениях с отцом своих детей Андреем Аршавиным, что некоторым поклонникам показалось странным, ведь пара давно разошлась, футболист счастлив в новых отношениях, а Барановская успешно строит карьеру.

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