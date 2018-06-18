Линдси Лохан в купальнике разочаровала фанатов

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Знаменитая актриса не выглядела подтянутой и привлекательной, к такому выводу пришли пользователи. Более того, артистку упрекнули в бездельничестве, ведь в последнее время о ее работах совсем ничего не слышно.

Линдси Лохан в купальнике и прозрачном платье поверх него разочаровала фанатов, которые ожидали увидеть фигуру 31-летнего кумира более соблазнительной. Поклонники пришли к выводу, что знаменитость неудачно подобрала и наряд, и макияж, и прическу. Актриса решила появиться на пляже с красными губами, что публика также осудила.

В данный момент Линдси Лохан проживает в Греции, где имеет несколько бизнес-проектов и ночной клуб, совладельцем которого является. Возвращаться в Калифорнию звезда телеэкранов не хочет и даже боится, ведь, по ее же словам, соотечественники осуждают любое начинание актрисы. Ранее голливудская карьера восходящей звезды молодёжных комедий Лохан прервалась из-за её серьёзных проблем с наркотической и алкогольной зависимостями.