Волочкова отказала Бледанс в фирменном шпагате

Сегодня, 04:30

Балерина отказалась раздвигать ноги на шершавом полу и в коротеньком платье. Инцидент произошел на глазах у публики в рамках вечеринки на самой высокой смотровой площадке Европы, приуроченной к старту в России ЧМ по футболу.

Анастасия Волочкова отказала Эвелине Бледанс в фирменном шпагате. Обе звезды стали гостьями на вечеринке, посвященной открытию ЧП-2018 по футболу, где собралось много людей. Прямо на сцене светская львица попросила балерину продемонстрировать шпагат, на что последовал весьма неожиданный ответ.

Гордая Анастасия Волочкова заявила, что у нее неподходящее платье и в помещении шершавый пол, об который она не намерена тереться. Помимо того, балерина напомнила, что на вечеринке она оказалась после концерта, где наделала шпагатов, что сил нет. После оправданий звезда балета удалилась за свой столик. Отмечается, что Волочкова за весь вечер даже не пригубила дорогого вина, хотя на мероприятии такого добра было вдоволь. Своим примерным поведением она утерла нос всем недоброжелателям.