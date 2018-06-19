VistaNews.ru


Волочкова отказала Бледанс в фирменном шпагате

Сегодня, 04:30

Балерина отказалась раздвигать ноги на шершавом полу и в коротеньком платье. Инцидент произошел на глазах у публики в рамках вечеринки на самой высокой смотровой площадке Европы, приуроченной к старту в России ЧМ по футболу.

Анастасия Волочкова отказала Эвелине Бледанс в фирменном шпагате. Обе звезды стали гостьями на вечеринке, посвященной открытию ЧП-2018 по футболу, где собралось много людей. Прямо на сцене светская львица попросила балерину продемонстрировать шпагат, на что последовал весьма неожиданный ответ.

Гордая Анастасия Волочкова заявила, что у нее неподходящее платье и в помещении шершавый пол, об который она не намерена тереться. Помимо того, балерина напомнила, что на вечеринке она оказалась после концерта, где наделала шпагатов, что сил нет. После оправданий звезда балета удалилась за свой столик. Отмечается, что Волочкова за весь вечер даже не пригубила дорогого вина, хотя на мероприятии такого добра было вдоволь. Своим примерным поведением она утерла нос всем недоброжелателям.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Волочкова скатилась с мраморной лестницы на шпагате

«Пьяные танцы под луной»: Анастасия Волочкова шокировала фанатов своим поведением

Анастасия Волочкова удивила поклонников тренировкой

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки»...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем