Тимати фанатеет от Собянина

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Рэпер готов написать трек про Москву, назвав его «Собянин». За 20 минут намерение Тимати оценили более 60 тысяч подписчиков в Instagram.

Тимати фанатеет от Сергея Собянина, мэра Москвы. Об этом рэпер сам рассказал подписчикам в Instagram, опубликовав новую фотографию, на которой звезда эстрады запечатлен вместе со столичным главой.

Тимати написал: «Не шучу. Будучи фанатом своего города, надо отдать максимальное должное тому, кто не балаболил и распиливал бюджет, а дела делал. Мне вообще положить на бесконечные мнения и критику многих не согласных с моим восторгом людей. Да, наверное, я зарабатываю деньги, живу в центре и вижу все по-другому, но здесь меня винить не в чем, так сказать, все что имею, результат собственных трудов. Но разговор даже не об этом. Я горжусь нынешнем состоянием своего города. И вижу на улице восторг иностранцев. Сергей Семёнович, дай Бог вам здоровья, сил и терпения)) Пойду напишу трек про Москву и назову его «Собянин».