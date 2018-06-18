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Фанаты заподозрили Мельникову в опьянении на шоу

Сегодня, 19:50

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» разговаривала так, будто у нее заплетается язык, на чем настаивают некоторые поклонники артистки. Тем не менее, знаменитость рассказала сразу несколько трагических историй из своей жизни, что зацепило телезрителей.

Фанаты заподозрили Анастасию Мельникову в опьянении на шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Актриса якобы странно разговаривала, как считает публика, но обсудили поклонники и внешний вид артистки, которая значительно прибавила в весе и несколько постарела.

Мельникова поведала, что в молодости ее жених скончался перед их свадьбой, что оказало сильное воздействие на психику женщины. Анастасия собиралась в монастырь, но священник ее переубедил. Также и сама актриса однажды попала в серьезную аварию, после которой потеряла память, но вопреки диагнозу медиков все же смогла родить здоровую дочь.

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