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Солнцев «облил грязью» Пугачёву

Сегодня, 19:37

Блогеру не понравилось, что поклонники делают комплименты внешности Аллы Борисовны.

Экс-участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев раскритиковал аудиторию поклонников Аллы Пугачёвой. В своей очередной публикации в социальных сетях блогер «облил грязью» Примадонну, возмутившись тем, что в комментариях под фото певицы её фанаты постоянно восхищаются её внешностью.

Солнцев не упустил возможности напомнить, что знаменитости уже 69 лет. При этом он подчеркнул, что дело вовсе не в возрасте, а в том, что она никогда не была красавицей, поэтому называть так Пугачёву вовсе не стоит. Почему блогера задела эта ситуация, он не пояснил.

Ранее мы писали, что злая Пугачева набросилась на Малахова за шоу с ее бывшим любовником. В программе описывались интимные подробности связи мужчины с Примадонной. Это сильно возмутило последнюю.

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