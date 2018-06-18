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Мария Кожевникова раскрыла подробности интимной жизни с мужем

Сегодня, 18:48

Личная жизнь давно превратилась в общественную. Теперь звезда сериала "Универ" рассказывает про отношения с супругом.

Кожевникова на своей странице в Instagram описала будущее свидание и раскрыла подробности интимной жизни с супругом.

"Вечер с мужем обещает быть томным", - написала Мария.

Актриса и депутат Госдумы замужем за Евгением Васильевым. Их брак можно назвать идеальным. Это первые серьезные отношения Кожевниковой. В браке с любимым супругом она родила троих детей. Несмотря на то, что пара уже давно вместе, они продолжают устраивать романтические свидания только для двоих. Перед очередной встречей с Васильевым Кожевникова опубликовала откровенный пост, в котором приоткрыла завесу личной жизни.

Поклонники не поняли намек звезды "Универ", но принялись обсуждать возможные варианты "речи" Кожевниковой. Некоторые поинтересовались, "томно" - это хорошо или плохо. Другие решили, что Марии уже давно скучно с мужем наедине, поэтому свидания один на один ее утомляют.

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