Актер Гоша Куценко показал младшую дочь

Сегодня, 18:30

Российский актер Гоша Куценко поделися в Instagram фото. Артист сделал снимок в «День отца» и рассекретил лицо младшей дочери Светланы. Ранее актер скрывал данную информацию.

Подписчики Гоши были удивлены такому поступку, ведь сам актер предпочитает не раскрывать секреты личной жизни. Многие фолловеры заметили сходство младшей дочери со звездным папой Куценко и пожелали малышке здоровья. Актер показал и другую дочь, правда, на портрете.

Многие звезды шоу-бизнеса боятся показывать своих детей, поскольку в сети есть много «недобрых глаз». Но, несмотря на такое опасение, семейное фото получило 4 тысячи лайков. Также не было замечено ни одного плохого комментария, как это случается на страницах известных людей.