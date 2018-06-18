VistaNews.ru


Актер Гоша Куценко показал младшую дочь

Сегодня, 18:30

Российский актер Гоша Куценко поделися в Instagram фото. Артист сделал снимок в «День отца» и рассекретил лицо младшей дочери Светланы. Ранее актер скрывал данную информацию.

Подписчики Гоши были удивлены такому поступку, ведь сам актер предпочитает не раскрывать секреты личной жизни. Многие фолловеры заметили сходство младшей дочери со звездным папой Куценко и пожелали малышке здоровья. Актер показал и другую дочь, правда, на портрете.

Многие звезды шоу-бизнеса боятся показывать своих детей, поскольку в сети есть много «недобрых глаз». Но, несмотря на такое опасение, семейное фото получило 4 тысячи лайков. Также не было замечено ни одного плохого комментария, как это случается на страницах известных людей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Гоша Куценко: Я готов стать дедушкой

Гарик Харламов принял матерные поздравления Куценко

«Примерный отец!»: Семейный снимок Сергея Безрукова «взорвал» Сеть

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки»...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем