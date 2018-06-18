«Показал личину»: Лазарев вспомнил об Урганте и расстёгнутой ширинке

Сегодня, 17:50

Певец решил обсудить с фанатами свой публичный конфуз.

Сергей Лазарев опубликовал в своём Instagram очередной пост, где «показал личину», а также вспомнил о орасстёгнутой ширинке и Иване Урганте. Публикация представляет собой фрагмент выпуска шоу «Вечерний Ургант», гостем которого стал эстрадный певец. Съёмки данного эпизода состоялись в ноябре 2015 года. На представленных кадрах видно, что артист, зайдя в студию, удобно расположился на диване, после чего ведущему Ивану Урганту сообщили, что у Сергея расстёгнута ширинка и он, сдавливая смех, попытался максимально деликатно сообщить об этом гостю.

Лазарев после замечания сразу же застегнулся, а зал мгновенно отреагировал, встретив конфуз знаменитости оглушительным смехом. В аннотации к ролику певец призвал общественность следить исключительно за своими ширинками. Поклонники позитивно отнеслись к самоиронии Сергея и похвалили за отменное чувство юмора.

Ранее Сергей Лазарев неудачно пошутил, опубликовав в своём Instagram пост, где он выступил в роли транса. Данная публикация вызвала отвращение у публики. Поклонники раскритиковали кумира за такое перевоплощение.