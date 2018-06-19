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Костюшкин показал подписчикам свои интересные плавки

Сегодня, 01:45

Певец показался своей аудитории в социальных сетях в очень интересном луке. Те в свою очередь сразу же забросали его комментариями.

Стас Костюшкин в воскресенье показал в Instagram свои интересные плавки – они ему до шеи. У певца красивое тело, которое он любит показывать у себя в социальных сетях, но иногда за это отгребает негативных ответов. Его подписчикам понравился юмор телеведущего, которые в комментариях делали тому комплименты, сравнивали его с различными актерами, а другие осуждали за фото и писали гневные слова.

Ну а Стас делает все для любимой аудитории: «Наконец-то я нашел плавки, которые устроят моих подписчиков!»

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