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Поклонницы артиста поняли, что его сердце снова свободно, когда увидели соответствующую запись с подтекстом к очередному свежему снимку в микроблоге певца. Многие фанатки поспешили выдвигать свои кандидатуры на роль новой возлюбленной исполнителя.

Алексей Воробьев намекнул на расставание с тайной девушкой, о чувствах к которой в последнее время рассказывал, однако персону которой никому не раскрывал. Артист опубликовал фото обгоревшей на пляже спины и подписал его: «Нет девушки — нет солнцезащитного крема на спине». Некоторые дамы серьезно воодушевились и даже порадовались, что их кумир снова холостяк.

Тем не менее, не обошлось и без упреков – подписчики начали упрекать артиста, что он может навсегда остаться в одиночестве. Другие отметили, что их такие обстоятельства начинают настораживать. Но Воробьев не стал отвечать недоброжелателям, которые продолжали обсуждать его личную жизнь еще некоторое время.