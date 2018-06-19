Анджелина Джоли пытается соперничать с Мишель Пфайффер

Сегодня, 02:30

Анджелина Джоли после трехлетнего перерыва вернулась на съемочную площадку. Она снимается в продолжении второй части «Малефисенты».

Не вызывает никакого удивления, что актриса исполнит главную роль в картине. Для участия в съемках продолжения «Малефисенты» компания Disney пригласила не менее блистательную звезду Мишель Пфайффер. Она исполнит роль королевы.

Ходят слухи, что Джоли не смогла найти общий язык с Пфайффер. Анджелина пытается соперничать с Мишель. Ведет себя очень высокомерно, отпускает в адрес коллеги нелицеприятные колкости, всячески подчеркивает, что она главная звезда. Например, она требует, чтобы ее гримировали первой, чтобы ее гримерка была больше и просторнее, чем у Мишель. Дошло до того, что в те дни, когда актрисы снимаются вместе, они просто не общаются друг с другом, что делает рабочую обстановку очень напряженной.

Таблоид NW утверждает, что экс-супруга Бреда Питта даже позволяет себе делать замечания коллегам даже на съемочной площадке.

В то же время представители кинокомпании всячески опровергают эти слухи.