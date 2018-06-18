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Собчак объяснила свой отказ крестить сына

Сегодня, 15:48

В программе на телеканале «НТВ» светская львица рассказала о своем решении не крестить сына. Сейчас сыну Собчак Платону полтора года.

Молодая мама Ксения Собчак с мужем Максимом Витторганом решили не крестить сына, поскольку хотят дать ему возможность самостоятельно выбрать веру в сознательном возрасте. Именно так журналистка и политик объяснила свой  отказ в данном религиозном ритуале. Очень долго, как призналась звезда, она не признавала маленьких детей. Но сейчас, как говорит Собчак, она стала понимать малышей.

Ксению неоднократно критиковали за небрежное отношение к материнским обязанностям. Дело в том, что у нее очень плотный график, и ей приходится оставлять сына Платона на бабушку или нянь. Мать Ксении, сенатор Людмила Нарусова, рассказала, что она очень любящая бабушка, из нее можно вить веревки.

В сети начали подозревать, что Собчак снова беременна. Поводом для этого послужили многочисленные свободные наряды, да и сама звезда, к слову, заметно поправилась.

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