Экс-любовница Абрамовича попала в очередной скандал

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На свадьбу дочери олигарха Чигиринцева была приглашена и бывшая любовница Романа Абрамовича - Надежда Оболонцева. Перед элитой светская львица предстала в темно-синем платье с высоким разрезом, но, напившись, она потеряла свой блеск.

На недавней свадьбе дочери российского олигарха Чигиринцева звездой оказалась совсем не невеста, а экс-любовница Романа Абрамовича, а ныне возлюбленная режиссера Резо Гигинаишвили – Надежда Оболонцева. После того, как светская львица перебрала с алкоголем, она попала в очередной скандал: вышла на сцену и начала исполнять «грязные» танцы прямо перед удивленной публикой.

Известно, что Оболонцева пришла на празднество в шикарном платье темно-синего цвета с большим разрезом, который подчеркивал все ее прелести. Танцы в таком откровенном наряде выглядели нелепо, а присутствующие сняли их на видео. После торжества данное происшествие стало самым обсуждаемым. Такие действия светской львицы вызвали шок у окружающих, большинство пользователей уверены, что таким образом она просто опозорилась перед гостями мероприятия. Некоторые подметили, что такое с ней происходит не впервые, после употребления алкогольных напитков Оболонцеву постоянно тянет танцевать.

Напоминаем, что Надежда Оболенцева является основателем закрытого интеллектуального клуба «418».