Отец Жанны Фриске принял решение пойти на эстраду

Вчера, 23:30

Владимир Борисович решил начать петь. Он намерен записать целый альбом своих песен, одну из них он посвятит умершей дочери.

Эту песню Жанна должна была исполнить на 25 день рождения группы «Блестящие». Текст и аранжировка к песне выполнены другом семьи, композитором Сергеем Долинским. Семья Жанны Фриске полна талантов. Сестра Жанны Наталья пела в составе группы «Блестящие» вместо Анны Семенович. Отец Жанны поет с самого детства, находился в составе ансамбля штаба армии Белорусского округа, но мечту о том, чтобы петь на большой сцене, решил воплотить только сейчас.

В готовящийся альбом войдут 7 песен.

Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Певица была замужем за телеведущим Дмитрием Шепелевым. Незадолго до смерти Жанны у пары родился сын Платон.