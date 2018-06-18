VistaNews.ru


Отец Жанны Фриске принял решение пойти на эстраду

Вчера, 23:30

Владимир Борисович решил начать петь. Он намерен записать целый альбом своих песен, одну из них он посвятит умершей дочери.

Эту песню Жанна должна была исполнить на 25 день рождения группы «Блестящие». Текст и аранжировка к песне выполнены другом семьи, композитором Сергеем Долинским. Семья Жанны Фриске полна талантов. Сестра Жанны Наталья пела в составе группы «Блестящие» вместо Анны Семенович. Отец Жанны поет с самого детства, находился в составе ансамбля штаба армии Белорусского округа, но мечту о том, чтобы петь на большой сцене, решил воплотить только сейчас.

В готовящийся альбом войдут 7 песен.

Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Певица была замужем за телеведущим Дмитрием Шепелевым. Незадолго до смерти Жанны у пары родился сын Платон.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Отец Фриске жестоко избил родственников Шепелева

Раскрыты невероятные подробности из прошлого Жанны Фриске

Сестра Жанны Фриске Наталья раскрыла детали затворничества Шепелева

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки»...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем