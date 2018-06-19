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Волочкова надела соблазнительное белье для возлюбленного

Сегодня, 05:15

Анастасия Волочкова вновь обрела возлюбленного, тем самым привлекла к себе внимание общественности. Балерина написала, что она испытывает влюбленность и счастье.

Имя возлюбленного и род его деятельности Волочкова держит в секрете. Тем не менее, артистка добавляет в социальные сети фото с букетами. 17 июня балерина выложила фото в кружевом белье. Подписчики подметили, что такого соблазнительного белья для предыдущего избранника звезда не надевала.

Напомним, в прошлом году Волочкова разошлась с Михаилом Лагиным. Причина расставания неизвестна.

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