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Родители Любови Толкалиной попали в аварию

Сегодня, 15:15

Машина перевернулась и полетела в кювет на Рязанской трассе, о чем актриса рассказала своим поклонникам. Знаменитость потеряла дар речь на долгое время, после того, как узнала такие страшные новости о родных.

Родители Любови Толкалиной попали в серьезную аварию, когда следовали в ночное время суток по своим делам. В одно мгновение их авто перевернулось, после чего водитель и пассажир начали кувыркаться, пока транспортное средство не остановилось. Повреждения, к счастью, получил только автомобиль, а родители актрисы остались живы и здоровы.

Толкалина обратилась к властям Рязани и пристыдила их за такое катастрофическое состояние дорог, которое и стало причиной серьезной аварии, при которой знаменитость могла потерять своих родителей. Тем не менее, точную причину такого происшествия назвать сложно, но дороги отремонтировать не помешает.

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