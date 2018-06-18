Сегодня, 15:07

В сториз звезда показала фото топлес, где она прикрывает грудь обеими руками. Фанаты посмеялись, что для того, чтобы спрятать миниатюрный бюст, Бузовой хватило бы ладони.

Ольга Бузова анонсировала на своей странице в Instagram новость о том, что в скором времени поклонники смогут насладиться ее фото топлес. Оказалось, Бузова снялась в откровенной фотосессии без лифчика. В доказательство своей выходки звезда разместила в сториз короткий ролик, в комментарии к нему певица написала: "Скоро".

Это значит, что уже через короткое время "главная девушка страны", которую поклонники в комментариях прозвали "Бузик", покажет свои обнаженные формы в одном из модных журналов. Также есть вероятность, что за откровенной фотосессией, которая привлекла внимание фанатов, скрывается новый проект поп-исполнительницы.